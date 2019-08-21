【羽毛球】伍家朗闖世界賽16強　明日求破魔咒　鄧謝配混雙過關 (20:51)

現時世界排名11的家朗，次圈面對排名低71位的瑞典隊球手布里斯德，未受太大考驗下連取兩局21：14、21：9；若再勝一場，他將突破個人於過去兩屆世界賽均16強止步的「魔咒」，亦追平港隊男單最佳的8強戰績。其他男單種子球手桃田賢斗、周天成、祖拿坦、西本拳太等，亦悉數打入16強；女單方面，賽前傳出腰傷的世界「一姐」山口茜，則以14：21、18：21慘負排名僅32的新加坡隊球手楊佳敏。

至於上屆摘銅的鄧俊文/謝影雪，以21：10、21：19取輕日本組合金子祐樹/松友美佐紀，下仗對手為英格蘭隊的艾歷士/娜拉史密夫。該對英格蘭8號種子組合，剛於另一場次圈賽事，以21：14、23：25、21：17驚險淘汰港隊的張德正/吳詠瑢。

此外，香港殘疾人羽毛球隊亦在世界賽報捷。高踞男單WH2級2號種子陳浩源，於小組賽以21：9、21：13輕取日本隊球手。出戰男單SS6級的朱文佳、王鎮炎亦在未失一局下，分別於C組及G組兩戰兩勝。

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