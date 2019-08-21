【港足】伊拉克隊時隔近廿年返主場戰世盃外　10月10日迎港足 (19:45)

港足下月出戰世盃外亞洲區次圈C組，首兩仗分別為下月5日作客鬥柬埔寨隊及下月10日主場大戰伊朗隊，其餘對手為伊拉克隊及巴林隊。受戰亂影響，伊拉克隊自2001年起，不准在主場出戰世盃外，需改到伊朗及約旦等中立場，但國際足協（FIFA）今日宣布，准許伊拉克以南部海港城市巴士拉作主場，令伊拉克隊終享有主場之利，而該隊首場主場將是10月10日對港足，在可容納高達65000人的巴斯拉體育城球場舉行。

東方龍獅中堅馮慶燁今早隨球會操練，他稱對首次入圍大港腳決選感驚喜：「對自己是重要里程碑，有機會參加國際賽有助成長，今次港足世盃外同組對手比較強，相對需要較多防守球員，心態上除了學習，還有爭出場機會。上次未能入決選當然失望，之後操練時都提醒自己，目標不應只放在港超，力量和速度水平都要提高。今次機會來到要好好把握，爭取正選跟高水平球隊對賽。」他透露，港足今次兩場世盃外，有機會踢3中堅甚至5後衛，希望把握上陣機會留下好印象，從而力爭參與年底的東亞錦標賽決賽周，「港足中堅開始需要球員接班，不能永遠都是法圖斯或羅素，我希望能夠為港足帶來新衝擊，作為職業球員，希望對上更強的對手、見識更高水平的球隊，有比較後得到動力再進步。」

不過，同樣打入港足23人決選名單的東方守將翟廷峯，則很大機會因傷未癒而要退隊。東方龍獅總監兼主教練李志堅透露，翟廷峯上季尾做了半月板小手術，未有隨隊集訓兼近日仍未復操，未能首輪港超上陣之餘，亦很大機會未能為港足出戰世盃外：「希望他可趕及在聯賽次輪作客富力復出，伊高曾將廷峯譽為他在港超最難擺脫的防守球員。」

新一季港超下周五開鑼，今季班底大變的東方，在泰國集訓一周返港後，今早於將軍澳足球中心復操。李志堅表示，集訓除了加強默契及狀態，亦找到了一個合適球隊現有人腳的陣式，透露踢法上會跟上季在和富大埔時有所不同。上季助大埔首奪港超的堅sir認為，新球季將會更緊湊，認為有5至6隊都有力爭標，除了富力R&F、傑志及東方，冠忠南區、香港飛馬及大埔都不可忽視。東方現時陣容多達30人，雖經過泰國一周集訓，但堅sir稱，仍未能決定借出哪些球員。

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