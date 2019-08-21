【意甲：有片】C朗不排除下年掛靴　歎轉會市場變質：若我仍年輕值3億 (17:40)

C朗上季為祖雲達斯上陣43場入28球，對比高峰期在皇家馬德里每年50球水準有下滑。面對掛靴的提問時，他沒正面回應確實時間：「可能會是明年，但我也有能力踢到40、41歲，我不知道。不過我經常說的是享受時光，這是一份恩賜，我會繼續享受。」去年飽受性侵醜聞纏繞的他又說，2018年是最煎熬的一年，《美國新聞網絡》（CNN）就指，其律師團隊近日承認向女事主支付37.5萬美元（約294萬港元）保密費。

C朗迄今贏得英、西、意本土比賽、歐洲賽及國際賽多個獎盃，又反問「有現役球員比我擁有更多紀錄嗎」？似暗示自己仍是世上最佳。曾以8000萬鎊最高身價轉投皇馬的他，又表示不同意現今轉會市場的估價：「整個行業生態已經改變了，現今任何球員都值1億歐元，就算不曾證明自己，中堅和龍門都要7000、8000萬。我不同意，但這是現實，市場是這樣，我們也要尊重。」他續表示假如自己是25歲，應該值3億。

意甲將本周六揭幕，C朗將領祖雲達斯作客帕爾馬，但主帥沙利近日患肺炎，未確定能否督師。而緊接迎戰拿玻里的費倫天拿，據報將與法國籍翼鋒列貝利簽約兩年，傳年薪連獎金達450萬歐元（約3917萬港元）。

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