【意甲】巴洛迪利返成長地投布雷西亞　圓已故養父遺願　養母感觸落淚 (21:09)

曾效力曼城、利物浦及米蘭雙雄的巴洛迪利，今夏與馬賽約滿後一直未有班落，直至本周初終落實返意甲加盟升班馬布雷西亞。在巴勒莫出世的巴神，兩歲時因加納裔的雙親無力養育下，將他交予意大利人法蘭斯高巴洛迪利及其猶太裔妻子養育成人，從此跟隨對方姓氏，但一直保持與親生父母的聯繫，並在意大利北部城市布雷西亞長大。

如今回到成長地效力，巴洛迪利在記者會透露︰「當我告訴母親（養母）這消息時，她便開始哭起來，顯然她對此感到高興。這裏是我成長的地方，在這裏我不怕面對失敗。」他又指自己效力布雷西亞，是4年前去世的養父生前的願望，因對方是該會的球迷，一直希望他有朝一日能披上這間球會的戰衣。此外，他又表明重返意甲的其中一個重要目標，便是爭取獲意大利隊重召，放眼明夏為意軍出戰歐洲國家盃決賽周。

意甲新球季將在本周六展開，布雷西亞首輪將在下周日作客卡利亞里。

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