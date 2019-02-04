【網球】韓失聰小將李德熙溫莎賽過關　鼓勵聽障球手：不氣餒，要努力，會成功 (19:24)

美國網球公開賽下周便開鑼，正值一眾明星球手埋首備戰時，21歲的李德熙卻在美國北卡羅萊納州小城裏，拿下一場饒有深意的勝仗——既是首名聾人球手在ATP賽事主賽圈獲勝，亦是先天失聰的李德熙，為夢想征服身體缺陷的一場勝仗。

早在2015年，年僅17歲的李德熙已吸引到球迷目光，他在該年連掃5個ITF未來賽冠軍，打入世界排名前300，被譽為韓國網壇的未來希望；然而在此之前的10多年，李德熙的網球生涯是在譏諷和質疑中成長。

面對動輒超過每小時200公里的發球球速，網球手要在一瞬間作出反應，不只靠來球軌跡，擊球聲亦是重要幫助；然而擊球聲對李德熙從來都是奢侈。他在兩歲確診天生失聰，媽媽讓他學習唇語，並堅持在常規學校上學，期望的只是兒子長大後融入主流社會。爸爸曾是韓國200米「飛人」，李德熙亦對運動興趣甚濃，7歲時拿起表哥的網球拍，初嘗擊球樂趣後，李德熙立定志向：「為什麼我不能打網球呢？」

父母為他找來教練，並明言：「這不單是興趣，是他未來的路，請以職業球手的方式訓練他。」雖然多數教練都不相信這個職業夢能成真，李德熙卻在自己的靜謐世界裏加倍努力，透過增強手眼協調等，彌補聽力缺陷。

「很多人取笑我，說我不應該打網球；那些時刻確很艱難，但家人和朋友陪我走過了。」年紀輕輕的李德熙，在18歲前的青年賽事，拿下共8個錦標，青年排名高踞第3，2015年首次打入ATP世界排名前300時，是當中最年輕一人。如今，他更為世界網壇寫下新章，成為首名取得ATP賽事正賽勝仗的失聰球手：「我想告訴所有聽障球手，請不要氣餒，只要努力嘗試，你也能達成任何事。」

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