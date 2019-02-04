【英超】曼聯被狼隊逼和1：1　普巴疑爭贏射12碼卻宴客　蘇帥：他與福仔是劊子手 (16:52)

曼聯今晨續由安東尼馬迪爾擔任中鋒，上仗大勝車路士時後備建功的新兵翼鋒丹尼爾占士首任正選。戰至27分鐘，馬迪爾在禁區內接任拉舒福特的傳送，左腳快射破網先開紀錄。換邊後主隊加強攻力下，於55分鐘由中場魯賓尼維斯一記精彩遠射扳平。12分鐘後普巴殺入禁區被踢跌博得12碼，他與拉舒福特討論後，終由他本人親自操刀，惟被對方門將魯爾柏迪斯奧撲出，最終雙方踢成1：1，最聯賽後以1勝1和暫列第4位，而狼隊兩仗皆和列第13位。

賽後蘇斯克查解釋普巴疑與拉舒福特爭射12碼情况，稱：「兩人都是我指定的劊子手，誰負責主射由他們於現場決定，並不存在爭勝問題。」不過曼聯名宿加利尼維利則不滿這安排，「我認為這不太恰當，誰當劊子手應在賽前的更衣室便決定好，因這是屬於曼聯的12碼，不是在學校操場上的遊戲」。

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