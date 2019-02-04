【港超】港超未有推VAR時間表　重要盃賽或試行底線球證 (17:34)

國際足協理事會（IFAB）6月1日起開始在新一季全球各大聯賽中推行一系列球例修改。香港足總裁判部過去一個月陸續跟球會及教練等持分者解釋新例，今早輪到向傳媒介紹。

當中龍門球，由以往敵方球員不能進入禁區甚至觸球，新例開出短龍門球時，對手已可進入禁區立即逼搶。張炎有稱，此舉可將比賽節奏加快，但指新季有機會因而出現一些失誤入球，故早前已向港超隊講解：「季初新例剛推行時，球員有機會因不習慣或未熟新例而出現無意的犯錯，面對已掌握新例的球隊，對手球員有機會搶截門將的傳球而入球，教練反映會多加提點球員留意。」

至於具爭議的手球問題，除了會考慮「手部位置是否使身體不自然地擴大，或高於肩膊水平」，進攻及防守亦有不同指標。進攻方只要手部觸碰到皮球再攻門入球，即使非蓄意亦會判入球無效，張炎有補充：「會議上教練們亦覺得這樣入波不道德，因此往後這情況一律判手球犯規。部分球員都贊同新例，認為對攻守方都公平。」反觀防守方以頭或腳部解圍後，誤彈中手部的話，則不當是手球。至於若皮球因誤中球證而影響進攻，甚由攻變守，將判為公正球。

視像裁判（VAR）陸續在全球推行，張炎有說，足球比賽使用VAR屬大勢所趨、「停不到」，但本地受資源所限，球證受訓至少要9個月及有相關牌照，港超暫未有實施VAR的時間表，「每場比賽至少要有8組鏡頭、要有VAR房，還要考慮每組鏡頭需要多少人手監管，保守估計一場賽事也要花費100至200萬港元。」

上季港超有12名主球證，張炎有稱新季人數相若，而上季被停賽3個月的湯巨森，以及正職為警察、上月擬網文發文辱罵示威者的廖國文，則仍在名單中，前者仍有接受體測等球證訓練，「球證來自不同界別，（他們的言行）我們不能控制，只要符合條件便可執法賽事，而編排上由裁判委員會因應資料作決定。」

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