【英超】曼聯鬥剋星狼隊前施激將法　蘇帥讚格連活特天賦勝福仔 (22:39)

狼隊vs.曼聯 now621台 明晨03：00直播

曼聯英超首仗大勝車路士4球，惟今場對手是上季三度對碰均不勝的狼隊。觀乎其中兩場敗仗，防線表現難辭其咎；紅魔今季重整防線後，新兵哈利馬古尼及雲比沙卡的表現有目共睹，領隊蘇斯克查直言欲沿用上仗同樣陣容，包括上仗梅開二度的拉舒福特。不過蘇帥就在賽前使出「激將法」，大讚17歲球會青訓產品前鋒格連活特：「拉舒福特和安東尼馬迪爾仍需努力，因為格連活特的入球天賦，比他們都要高。」

曼聯續有艾歷拜利及科素文沙養傷，阿歷斯山齊士及費特洛迪古斯則缺態未有隨隊。

至於主場的狼隊，雖然近來需兼顧歐霸盃外圍賽，但上周中歐戰僅出副選仍能大勝，料今仗用回首輪英超的主力骨幹。前鋒迪亞高祖達料為客軍心腹大患，此子上季兩次主場對曼聯都有進帳，迎戰馬古尼舊東家李斯特城，更大演帽子戲法，勢成狼隊能否再於主場伏「魔」的關鍵。

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