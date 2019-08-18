【英超】38歲艾殊利高爾宣布掛靴　林柏特今首於史丹福橋督師 (22:08)

車路士vs.李斯特城 now611/621台 今晚23：30直播

左閘艾殊利高爾今夏與打比郡約滿後一直自由身，今日宣布掛靴決定，並透露自己打算朝教練方向進發。1999年於阿仙奴出道的他，助該會取得包括兩屆英超在內共7項錦標，至2006年轉投車路士，並助「藍戰士」共奪9冠，包括1屆歐聯及1屆英超。不過，他在2014年毅然遠赴意甲加盟羅馬，因傷患困擾不受重用，兩季後轉投美職洛杉磯銀河，至上季加盟車路士前隊友林柏特帶領的打比郡，惟在英冠升班附加賽決賽以正選踢足全場的他，未能助球隊取勝。

另外，車路士於首輪作客慘吞曼聯4蛋，日前又於歐超盃力戰至互射12碼不敵利物浦。今夏回母會成為領隊的林柏特，今晚首於史丹福橋球場領軍，甚具壓力。不過，他賽前明言不擔心：「雖然開季兩場大戰都告負，但麾下的表現令人滿意，整體發揮亦理想，我相信球隊會朝着好的方向發展。首次於史丹福橋無疑令人興奮，昔日我在這裏獲得無數支持，我希望現在能以新角色貢獻球隊。」而他又透露，自己與現為李城主帥的羅渣士私交甚篤，皆因他當年加盟車路士初期，與時任車路士青訓教練的羅渣士有過不少交流。

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