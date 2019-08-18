【游泳世盃】歐鎧淳奪奧運資格後返港　沉澱心情迎東奧：已想再進步 (20:56)

Stephanie在此站賽事摘下50米背泳銀牌及100米背泳銅牌，並打破100背香港紀錄。然而比兩面世盃獎牌更珍貴的，是她生涯首次達到奧運A標，亦是港隊第5張奧運入場券，落實成為港女泳隊歷來首個「四朝元老」。「當時看着50米外的顯示屏，是1分0.22秒還是1.22秒，我一直看不清，直到隊友抱着我，然後陸續收到恭賀，我才相信是真的。游水是我的所有，等了這麼多年，做到一刻的喜悅，原來是那樣單純。」當晚激動得一再驚醒的Stephanie，時隔兩天再憶起時，言談間仍顯得不可置信。

第4次征奧，Stephanie對奧運目標既迷惘又堅定：「A標既是我的目標，亦是其他人對我的期望，如今終於滿足了別人，可以只考慮自己心底裡的渴望，到底是滿足於A標，還是再進步、突破1分鐘，原來我有很多選擇，趁這幾天沉澱心情，希望釐清目標，總不能虛耗奧運前這段時間。不過現在更肯定自己想繼續游，因為達標後，我已想再進步，那種動力比之前更純粹。」

自4月中起，Stephanie先後在世界賽在內的多個比賽衝擊100背A標，惟屢試屢敗，曾言飽受壓力，衝標期間更為專注訓練搬離家中。今日返港後將有一至兩星期的假期，與父母素來親密的她戲言要「還債」：「這段時間把家人都放在一旁，很少見面，感覺虧欠他們很多，是時候作出補償，這幾天一定先和家人慶祝。」

港隊今站亦有上屆奧運代表隊鄭莉梅連奪100米及200米自由泳銅牌，以及19歲小師妹黃筠陶於200米背泳首摘世盃銀牌。Stephanie提及隊友佳績時亦十分雀躍：「今次大家都表現很好，現時隊友之間有種互相激勵作用，感覺到整個團隊都走向正面方向。」

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