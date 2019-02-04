【英超：附精華】VAR推翻曼城絕殺　熱刺逼和2：2　哥迪奧拿稱執法雙重標準 (15:43)

曼城在4個月前同一日，因史達寧補時入球被判越位在先，在上季歐聯8強飲恨，今仗再迎熱刺完全控制戰局，不過奇雲迪布尼分別傳中助攻史達寧及阿古路，都被熱刺的拉美拿及盧卡斯莫拉把握僅有機會兩度扳平。曼城末段曾有貝拿度施華射中楣，到補時才由後備的加比爾捷西斯混戰中第3次破網。惟VAR翻看角球攻勢，判斷二傳的拿樸迪手球在先，入球無效。全場30射10中的曼城，最終只能與3射2中的熱刺各得1分，兩戰1勝1和後排第3及第5。

VAR歷史重演，再一次由熱刺得益，後備席上的阿古路目瞪口呆，食詐糊的「主耶穌」完場後更怒轟「VAR是廢物」。哥迪奧拿則再次接受命運，但他也談到上周狼隊類似的詐糊，4個月前熱刺前鋒洛蘭迪的疑似手球入球等等，認為其他人對執法標準無所適從：「他們要糾正問題，球證執法到現在也不是很清晰……難以置信開賽早段（洛迪卡斯簡迪被推跌）不是12碼，VAR說不是，最後的進攻又覺得是。」他又為換出阿古路後，雙方口角辯護，稱只是解釋莫拉的入球不是他過失，不因此換人。為今仗現場評述的曼聯名宿加利尼維利就表示，VAR團隊早段未判12碼是錯誤。曾抨擊VAR的熱刺領隊普捷天奴就很幸運能執到1分，會繼續接受VAR運作。

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