【英超】文尼偕法明奴建功　阿祖安犯錯　未阻利物浦2:1小勝修咸頓 (00:12)

利物浦門將阿祖安卡斯迪路，上周中歐洲超級盃意外被球迷剷傷足踝，今仗克服傷勢繼續把關。紅軍與上周中奪歐洲超級盃的正選陣容相比有3個調動，後衛阿歷山大阿諾特、中場韋拿杜姆及前鋒羅拔圖法明奴復任正選；換言之，「埃及文明」三鋒將悉數上陣。另外，中場佐敦軒達臣退居後備，改由占士米拿擔任隊長。

修咸頓上半場攻勢不少，新兵「10號仔」前鋒查阿當斯尤其活躍，先於9分鐘半單刀但被阿祖安卡斯迪路及時解圍，後於18和38分鐘腳踢頭頂攻門不入，日本隊守將吉田麻也則在21分鐘近門勁頂，卻又過不了阿祖安卡斯迪路的十指關。利物浦上半場埋門次數不算多，13分鐘，穆罕默德沙拿右路後腳妙傳，後上的阿歷士張伯倫射門斜出。33分鐘，沙拿左路抽射又不中目標。及至補時階段，利物浦進攻左路一輪組織後，鋒將沙迪奧文尼推大位射入世界波領前上半場。

下半場接戰至64分鐘，今夏正式由利物浦轉會修咸頓的前鋒丹尼艾格斯後備上陣。4分鐘後，查阿當斯被中場史超活岩士唐入替。71分鐘，文尼助攻法明奴，領前2：0。79分鐘，奧歷治入替沙拿。83分鐘，此仗表現不俗的阿祖安卡斯迪路接應回傳後向前傳球時，被丹尼艾格斯「捉到路」射入，但修咸頓終仍以1：2落敗。

稍後上演的本輪重頭戲，由曼城迎戰熱刺賽前，藍月主帥哥迪奧拿認為，大勇的翼鋒史達寧今季入球可增至30球，他說：「若成事，會對史達寧和曼城都是好事。他上季已能入25球，這只是5球之差。不過，我不會以入球數量判斷他的表現。當他建功，我會開心，但若能做出賽前部署，亦已足夠。」此外，據英國《每日郵報》報道，右膝十指韌帶重傷的曼城翼鋒利萊辛尼，已拒絕由曼城推薦的醫生做手術，改由自己信任、身在奧地利的醫生開刀。據報曼城推介的醫生在巴塞隆拿工作，曾為曼城中場根度簡及後衛班捷文文迪做手術。

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