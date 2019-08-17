【英超】拿卡錫迪及奧巴美揚建功　阿仙奴2:1挫般尼兩連捷 (21:53)

阿仙奴此役有奧斯爾因身體不適，只在看台上觀戰，領隊艾馬利賽前稱，這名德國籍中場「未能進行正常練習。但我希望他下周可復佳態」。另外中場格列沙加因微傷，與米希達利恩和守將哥林張伯斯一起缺陣，但新兵中堅大衛雷斯「地標」，皇家馬德里借將中場丹尼施巴路斯則首次「擔正」，至於身價達7200萬鎊（約6.9億港元）的鋒將尼高拉斯比比，則先列後備，攻堅責任落在奧巴美揚及首輪因傷無緣披甲的拿卡錫迪身上。

開賽5分鐘，丹尼施巴路斯左路推大位射門不中目標。12分鐘，拿卡錫迪近頂被般尼門將尼克普比托出底線。1分鐘後，拿卡錫迪禁區接應丹尼施巴路斯右路開出角球控定，突急轉身一次過擺脫兩名敵衛，施展卧射穿過尼克普比「大細龍門」先開紀錄。43分鐘，般尼鋒將艾殊利班尼斯禁區內接應左路傳球射入扳平，兩個「爆炸頭」大衛雷斯及回防中場古安杜斯在這次失守中，或需負上責任。總計上半場阿仙奴控球率達67%，8次攻門比般尼少兩次，而兩軍同有4次中框。

尼高拉斯比比下半場入替完半場前曾「食詐糊」的雷斯尼爾遜，這名科特迪瓦隊前鋒曾有一次中框攻門及貢獻兩次關鍵傳送，協助阿仙奴全場攻門次數增至19射9中，而奠勝的一球在64分鐘出現，丹尼施巴路斯在中場逼甩對方控球後，傳予奧巴美揚射入，為球隊鎖定2：1勝局，繼首戰作客以1：0力克紐卡素後，再勝一仗。

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