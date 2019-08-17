【足球】巴塞缺美斯西甲出師不利　古天奴離魯營外借拜仁 (16:30)

古天奴今晨西甲開鑼戰並未列入巴塞大軍，而有美斯因傷缺陣的「地上最強」，終被畢爾包的38歲老將前鋒阿度里斯於88分鐘射入倒掛金球，以0：1敗走，並有鋒將蘇亞雷斯上半場右腳受傷退下火線。

拜仁在社交網站表示：「拜仁與巴塞隆拿原則上同意古天奴以借用形式轉會，並存在將來加盟的可能性。」路明尼加則在拜仁德甲開咧戰打和哈化柏林後說：「我證實與拜仁體育總監沙利咸美斯，上周三身在巴塞隆拿，兩間球會亦達成古天奴的交易協議。」據報古天奴借用期為1年，路明尼加預料古天奴將在明天或最遲下周一抵埗慕尼黑，之後做體測及簽約。

路明尼加續說：「我必須感謝巴塞隆拿，我與他們的會長（巴杜姆）非常友好……古天奴對我們非常重要，這不單是他的名氣關係，還有踢法，他的質素將可幫助球隊進攻。」然而，有報道指古天奴選擇拜仁的主因，是不希望成為巴塞回購巴黎聖日耳門前鋒尼馬的籌碼之一。

拜仁今夏有一對翼鋒列貝利及洛賓離隊，早前已從國際米蘭引入比列錫作填補。拜仁近期成績一般，先在德國超級盃負多蒙特，後於德國盃淘汰科特布斯時亦有失球，今晨更只能藉羅拔利雲度夫斯基梅開二度，主場以2：2逼和哈化柏林。

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