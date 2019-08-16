【足球】 德甲西甲開鑼　拜仁巴塞生力軍添衛冕本錢 (22:49)

拜仁慕尼黑vs.哈化柏林 now670台、有線611台 明晨（周六）02：30直播

畢爾包vs.巴塞隆拿 now611/632台 明晨（周六）03：00直播

巴塞隆拿上季於西甲輕鬆封王，但今夏球隊在轉會市場未有鬆懈，焦點收購是由馬體會以1.2億歐元（約10.5億港元）簽入28歲法國隊球星基沙文，以及以7500萬歐元（約6.6億港元），簽入上季助阿積士殺入歐聯4強的22歲中場新星法蘭基迪莊。兩人季前表現不俗，基沙文亦已在上周友賽大勝拿玻里4：0一役開齋。惟外界曾傳陣中頭號球星美斯，傾向讓會方找尼馬回巢多於基沙文，對此美斯回應稱：「我一直相信會方及教練團的決定，我信任我的隊友，並深信這陣容足以為我們再次帶來錦標。」

拜仁斥近10億簽兩守將重組防線

至於拜仁慕尼黑今夏變動不少，兩大老臣洛賓及列貝利約滿離隊，占士洛迪古斯借用期結束，返回皇家馬德里，並有守將曉姆斯重返宿敵多蒙特大軍。球隊上季與多蒙特爭標形勢激烈，防線失32球是球隊自2010/11球季以來最高，因此會方分別從史特加及馬體會，簽下兩名法國隊防線主力班捷文柏華特及盧卡斯靴南迪斯，轉會費總值1.15億歐元（約10億港元），並由國際米蘭借用去夏世盃亞軍克羅地亞隊的30歲翼鋒比列錫，料與京士利高文合組雙翼，取代洛賓及列貝利過去在球會的角色。拜仁頭號目標利萊辛尼代表曼城出戰社區盾時重創，會方終轉而借用比列錫作「Plan B」，對此比列錫表示：「我不介意成為次選，上季戰畢世盃後，我在國米表現起伏，希望在這裏爭取表現，證明自己的價值。」

美斯首戰缺陣 比列錫停賽無緣亮相

軍情方面，美斯因腿筋傷患缺陣，料最快月底才復出，而迪莊因微傷缺席部分操練，明晨鬥畢爾包上陣成疑。拜仁則有比列錫因上季在意甲累積黃牌滿額而停賽1場，開鑼戰無緣披甲。

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