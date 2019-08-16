【港足】夏志明相隔近兩年重返港足　偕辛祖入圍世界盃外圍賽次圈決選 (18:36)

港足主教練麥柏倫公布任內第2份決選名單，相比6月友賽以0：2不敵中華台北隊的大軍，陣容有6個變動，起用較多富經驗的球員，除了重召和富大埔射手辛祖及冠忠南區快馬夏志明，入選的還有東方龍獅守將翟廷峯、馮慶燁、中場徐德帥，以及傑志右閘唐建文，夏志明更是事隔近兩年重返港隊。而陣中最年輕的，為再次入選的大埔19歲「千禧後」孫銘謙。其餘4名小將，陳晉一、羅梓駿、茹子楠及陳廣豪今次則未有入選。

港足將於下月2日開操，操練兩課後，下月3日隨即出發柬埔寨金邊，早前獲委任為港足助教的傑志足球總監朱志光，將首次與麥柏倫攜手領軍出征。

港足9月世盃外23人決選名單

守門員：葉鴻輝 (東方龍獅)、王振鵬 (傑志)、袁皓俊 (理文)

後衛：翟廷峯、馮慶燁 (東方龍獅)、法圖斯 (貴州恆豐)、羅素 (河北華夏幸福)、丹尼、艾里奧、唐建文 (傑志)、徐宏傑 (梅州客家)、梁諾恆 (富力R&F)

中場：李嘉耀、徐德帥 (東方龍獅)、陳俊樂 (廣州富力)、黃洋、鞠盈智 (傑志)、陳肇鈞 (冠忠南區)、黃威

前鋒：艾力士 (大連一方)、辛祖、孫銘謙 (和富大埔)、夏志明 (冠忠南區)

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