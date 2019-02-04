【歐霸外】武磊149秒破網　愛斯賓奴大捷闖附加賽　狼隊鬥拖連奴爭入分組賽 (17:43)

首回合淨勝3球的愛斯賓奴，今仗正選陣容與首回合有8個調動，掛帥的武磊初段便接應左路傳中入楔頂入，取得今年1月加盟愛斯賓奴以來第4個入球，而其前線拍檔域陀甘佩連奴則於27和38分鐘梅開二度，終助愛斯賓奴以3：0勝出。另外，27歲的武磊這個開賽僅149秒的入球，也是球會在歐戰歷來最快入球。

今次首次正選上陣的武磊踢足全場，賽後脫下戰衣擲向遠道而來的中國球迷。西班牙傳媒賽後稱讚武磊的表現，《每日體育報》的評分達8分，是隊內的第二高，但也指他錯過了一些入球機會。愛斯賓奴將在附加賽對索爾亞，索爾亞以總比數2：1勝索菲亞中央陸軍。另外，愛斯賓奴後天在西甲首仗對手，將是今夏大肆招兵的客軍西維爾。

同日另一仗，狼隊主場以4：0大破佩歷克，總比數大勝8：0，但在附加賽需惡鬥拖連奴，後者以總比數6：1大勝薩克杜亞。狼隊下周一英超獨腳戲將迎戰曼聯。

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