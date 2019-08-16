【港超】愉園簽約健身中心操弗體能　總監潘文迪：月底開鑼戰予小將機會 (18:14)

愉園由丙組逐步升至港超，闊別5年重返頂級聯賽，為協助球員應付港超比賽強度、對抗性及達至體力需求。愉園總監潘文迪今午與一間健身及武術中心的業務總監曾泓力簽約合作，除了獲提供健身及體能訓練場地，還會安排教練指導，以及支援康復訓練。

愉園將於本月30日的港超揭幕戰作客傑志，潘文迪稱不會多想戰果，只稱予年輕球員機會，「我希望小將透過表現證明給球迷看，愉園近年努力得回來的成果，我不知道最終是好是壞，即使在港甲踢得好，但畢竟不少球員都是首次接觸港超這個舞台，甚至從未試過在旺角場比賽。我也做過球員，作客面對觀眾的反應，需要累積經驗，也可藉此考驗他們的心理質素。」

潘文迪表示，球隊有較多年輕球員，為培養他們可上陣及達至正選，冀透過健身中心這類專業配套，有效提高小將的體能及肌肉力量，而球隊每月會跟這健身中心溝通，制訂每月健身的時間表。他續道，球隊球衣心口贊助商正在磋商階段，目前仍未能落實。

愉園季前友賽成績1勝4負，升班馬身分下防守至上，以門將屠俊翹，聯同兩名有港超經驗的守將摩域治及盧斯安奴，以及新中堅艾度古斯鎮守防線。愉園主帥鮑家耀說，最終未能安排球隊到東南亞集訓，勢影響季前備戰，如今寄望聯賽開鑼前能安排多踢一場友賽。

其他報道：【歐霸外】武磊149秒破網 愛斯賓奴大捷闖附加賽 狼隊鬥拖連奴爭入分組賽

其他報道：【足球】雲迪積克首入圍歐洲足協年度最佳三強 與美斯C朗爭逐殊榮