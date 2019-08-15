【歐超盃】利物浦互射12碼挫車路士捧盃　門將阿祖安臨危受命將功補過 (16:27)

歐超盃首次上演全英對決，由歐聯盟主利物浦對歐霸盃冠軍車路士。「藍戰士」抵禦紅軍初段一輪攻勢後，於36分鐘打開紀錄，賽前報稱有傷、最終正選上陣的尼高路簡迪，連過數人後傳予新兵基斯甸普列錫，後者再妙傳予中鋒基奧特輕鬆射成1：0，領先半場。

換邊後僅3分鐘，紅軍隨即扳平，半場入替的羅拔圖法明奴立即作出貢獻，助攻於今仗串演中鋒的沙迪奧文尼施射，被門將阿列沙巴拿加擋到後再補射扳平，雙方法定時間踢成1：1平手，需加時分勝負。95分鐘，法明奴再助攻予文尼梅開二度，不過6分鐘後車路士隨即扳平，紅軍門將阿祖安撲跌後備入替的21歲小將阿巴謙，球證翻看視像裁判（VAR）後直指12碼，佐真奴費路主射中鵠。雙方加時踢成2：2平分秋色，最終要互射12碼決勝負。雙方首4輪皆中，直至第5輪，紅軍有穆罕默德沙拿命中，反觀車路士則有阿巴謙射失，被阿祖安用腳擋出，最終以5：4比數，協助利物浦繼2005年後再奪歐超盃。

阿祖安今夏跟效力6季的韋斯咸約滿，以自由身加盟利物浦簽約兩年，擔任後備門將，但在艾利臣傷出後，上仗英超他已後備入替演「地標」，今仗再一度由失球罪人，最後變成捧盃功臣，阿祖安賽後坦言度過了瘋狂的一周：「我能夠加盟利物浦感到高興，這是一場漫長的比賽，最後能夠以美滿結束，我們今夜要好好享受。」

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