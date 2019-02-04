【體育平權】NBA名帥普波域治撐單膝下跪NFL球員　稱擁護國旗不代表愛國 (00:07)

普波域治領「夢幻隊」訓練後，向記者說：「愛國對不同人來說可以有不同理解，有人全程投入，有人就是扮出來。我想有些表現是不恰當，不值得仿效的，例如抱着國旗不代表這些人愛國。」他續稱真正的愛國，應是相信所有人能一起修補問題，「就像卡佩尼克，他很關心國家應該糾正，但每個人都視若無睹的事」。

31歲四分衛卡佩尼克在2017年離開三藩市49人，他在上周五自己單膝下跪抗議3周年時上載影片，稱自己失業889日期間，繼續每周5天、每日早上5點開始訓練，繼續鋪路復出NFL。特朗普被問及時僅回應，希望他回歸，但前題是他夠好，能力足以回歸NFL。

然而，在運動場上表達訴求的行為繼續被秋後算帳。在早前的泛美運動會，男子花劍名將恩保頓（Race Imboden）在頒獎台上單膝下跪，鏈球女運動員貝莉（Gwendolyn Berry）奪金後，舉右拳支持平權，希望解決種族歧視、槍械管制等問題。美國奧委會之後以代表團出發前協議，不表達政治訴求為由，「檢視一切可能的行動」。

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