【歐超盃】利物浦車路士爭冠　林柏特續信任小將：未來屬於他們 (22:54)

利物浦vs.車路士 now643台、有線616/656台、無綫myTVSuper303台 明晨（8月15日）03：00直播

歐超盃明晨於土耳其沃達豐公園球場舉行，由利物浦與車路士上演英超內訌。在英超首輪大勝諾域治的紅軍，延續上季氣勢，相反今夏換上名宿林柏特執教的車路士則在首輪大敗予曼聯。賽前高普對此不以為然：「如果有球迷認定車路士不會是紅軍對手，『咁我都幫你唔到啦』！他們具備質素與活力，又有名宿任新帥，絕對是己隊爭標勁敵之一。」

車路士領隊林柏特則表明，不後悔日前聯賽以0：4大敗予曼聯一戰，派出包括譚美阿巴謙及美臣蒙特多名小將，明言未來是屬於年輕人：「我不會後悔信任年輕球員，亦不會害怕使用他們，因為未來是屬於他們的，小將對球隊來說非常重要，我有責任給予機會他們。」

軍情方面，紅軍是役料有沙迪奧文尼復任正選，與羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿合組「埃及文明」，而車路士料有新援翼鋒基斯甸普列錫掛帥，上役傷癒復出的中場尼高路簡迪則續任後備，而後衛魯迪格及翼鋒韋利安亦傷癒可候命。

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