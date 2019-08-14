【歐聯】波圖偕些路迪出局無緣分組賽　阿積士驚險闖附加賽 (16:13)

對上3屆均躋身歐聯淘汰賽階段的波圖，在上季葡超只得亞軍下，今屆需由歐聯外圍賽第3圈踢起。球隊今仗有葡萄牙隊中堅比比及日本國腳中島翔哉正選上陣，首回合作客以1：0小勝卡斯洛達，雖然持有一個作客入球的優勢返回主場，但上半場被對手反客為主連入3球而落後0：3，主隊換邊後才如夢初醒急起直追，由薛路爾斯及路易斯迪亞斯追回兩球，但最終仍負2：3，客隊以較多作客入球晉身附加賽，將於下周四與希臘的奧林比亞高斯爭奪個分組賽席位。

另邊廂，些路迪首回合作客1：1逼和克盧日，次回合亦在主場失利，在一度領先3：2下，完場前10分鐘被客隊連下兩城反勝4：3，兩回合計負4：5出局，連續3季無緣歐聯正賽。

至於上季歐聯殺入4強的荷甲冠軍阿積士，第3圈首回合作客2：2打和希臘的PAOK，今仗重返主場亦飽吃驚風散，憑主將杜辛泰迪治射入兩球12碼梅開二度，在曾落後一球下反勝3：2，兩回合計以5：4，驚濤駭浪晉身附加賽，將遇塞浦路斯球隊尼科西亞。

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