【港超】港超「830」開鑼 揭幕戰傑志鬥愉園 首輪伊高倒戈大埔矚目 (12:30)

足總今午公布2019/20球季港超及4項盃賽賽程。首輪賽程方面，除了揭幕戰於本月30日星期五晚由傑志坐鎮旺角場鬥愉園，周末兩日亦有大埔主場對富力、佳聯元朗主場對東方、冠忠南區主場對標準流浪，以及理文主場對香港飛馬。

新季班底大變的東方龍獅，在季初硬戰連場，作客元朗後，次輪即作客硬撼富力，第3輪有李志堅及「堅家軍」子弟兵，在主場倒戈大埔。而兩場東方對傑志的「東傑大戰」，則於11月24日及明年3日21日舉行。聯賽於明年5月23日煞科，其中一場為東方在主場大戰富力。

10支球隊的主場亦幾近塵埃落定。大埔及元朗維持在大埔運動場及元朗大球場，傑志及冠忠南區為旺角場，東方選取將軍澳運動場，飛馬重返香港大球場，理文轉戰深水埗運動場，兩支升班馬愉園及流浪，則落戶斧山道運動場及屯門鄧肇堅運動場。至於富力在賽程主場雖顯示為廣州燕子崗運動場，但若足總下周五前往視察時，翻新工程仍未能達標的話，下季將需改用小西灣運動場。

盃賽方面，菁英盃改制分組賽踢雙循環後於下月7日展開，高級組銀牌首圈則於下月21日，大埔對傑志的社區盃於下月22日開戰。足總盃首圈則於明年2月8日舉行。決賽日期，銀牌在明年2月9日，菁英盃及足總盃分別於明年5月9日及30日。

港超2019/20球季首輪賽程

日期時間 地點 賽事

8月30日（五）20：00 旺角大球場 傑志vs.愉園

8月31日（六）14：30 大埔運動場 和富大埔vs.富力R&F

8月31日（六）17：30 元朗大球場 佳聯元朗vs.東方龍獅

8月31日（六）20：00 旺角大球場 冠忠南區vs.標準流浪

9月1日（日）14：30 深水埗運動場 理文vs.香港飛馬

全季賽程表：https://bit.ly/2KIvBnq

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