【名將退役】35歲史奈達宣布掛靴　「信足球永不離開我」 (22:16)

史奈達在烏德勒支的官方頻道片段上宣布「收山」消息：「我十分喜愛這家鄉城市，現在我已經決定掛靴，想在這美好地方分享自身經歷。」他其後在社交網站發告別信，暗示不會離開球壇：「相信足球永遠不會離開我的人生。」

出身阿積士的史奈達，曾助皇家馬德里贏得西甲，並在國際米蘭於摩連奴帶領下，2010年成為歐聯、意甲及意大利盃「三冠王」，之後輾轉到土耳其及法國球會落班，7月在卡塔爾球會艾加拉法約滿後，今早終宣布退役。

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作為目前荷蘭隊上陣次數最多的球員，史奈達有134頂「喼帽」入31球，在2010年南非及2014年巴西世界盃分別奪得亞軍和季軍，未能為「橙衣軍團」擺脫「無冕之王」。他於2010年奪世盃銀球獎，而金球獎得主科蘭剛於上周宣布退役。

對於史奈達突然宣布掛靴，除了球迷，其經理人艾伯斯也感事出突然：「他掛靴的消息我們都嚇到了。我原定下周跟他見面商討，本想告訴他，目前仍有多支球會對他感興趣。」

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