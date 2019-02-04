【港超】富力或失燕子崗主場重回小西灣　須下周「改造」達標　菁英盃將改賽制 (18:41)

足總主席貝鈞奇在今午港超座談會後表示，富力R&F使用了兩季的燕子崗體育場，收到其他友會不少投訴場地質素及更衣室設施等需作改善，包括草地翻新及改善排水系統，「改善當然要有水平，不是換個坐廁就算。泥水佬造門，過得自己也必須要過得人吧」。

富力於本月4日起開始球場翻新工程，足總競賽部職員將於本月23日前往球場視察，以及了解客隊酒店安排，若情况達標將維持在燕子崗作主場，否則這支中超廣州富力的附屬球隊，初步建議將要繼2016/17年球季首次參加港超時，再次起用可容納逾萬人、但位置較偏遠的小西灣運動場作主場。貝鈞奇補充，由於各隊已編排好主場球場，故不存在亞軍的富力可第2優先重新選擇球場的情况。

其他報道：【英超】阿仙奴擬加強全隊保安 傳哥拉辛拿斯妻為安全計離英返德國

富力R&F競賽部專員許世競表示，球會對及時「改造」燕子崗至達標感樂觀，工程進度已完成超過50%。他透露，工程現已鋪好排水管線及更衣室重鋪瓷磚，當中球場排水能力將大幅改善，相信可應付如上季豪雨下比賽的情况，而往後公眾亦只限使用球場跑道。他續道，若足總最終不批維持在燕子崗作賽，主場改到小西灣是「沒辦法下的選擇」，「當然在廣州做主場，對球會在國內推廣踢港超一事是有幫助，搬回小西灣的宣傳效果是大打折扣，所以我們會繼續爭取燕子崗做主場」。他補充謂，受內地各場地由不同區域的公安部門管理，較近市中心的東校場，或大學城的球場，保安工作會更困難，故沿用燕子崗較可行，惟亦指將來會再爭取更好球場比賽。

此外，貝鈞奇透露，為符合亞洲足協規定每支頂級聯賽球隊，每季不少於踢27場賽事，在原有僅24場下，足總決定將菁英盃分組賽賽制，由原定單循環改為雙循環賽事，他認為此舉亦可給予年青球員有更多上陣機會。貝鈞奇亦確認，足總將於明日中午公布來季港超及本地盃賽所有賽程。據悉賽程顯示富力的主場，仍暫定為燕子崗體育場。而明午足總董事會，將談論物色盃賽冠名贊助商的情况。

另外，理文原定今日出發到泰國集訓10日，受香港機場取消航班影響，球員將改為先到澳門再登機，職員則於明日在港出發。

其他報道：【英超】摩連奴讚馬古尼堅固如石 彈曼聯3攻擊手 曼城B隊力足封王