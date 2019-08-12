【英超】曼聯4：0大勝車路士　寫54年對藍戰士聯賽最大勝仗 (17:46)

曼聯憑拉舒福特梅開二度、安東尼馬迪爾及丹尼爾占士各建一功，主場以4：0大勝車路士取得開門紅，是球隊自1965年以來面對「藍戰士」的最大聯賽勝差，亦是1994年足總盃以來，面對對方的最大勝仗。今夏曾盛傳離隊的曼聯中場保羅普巴是役「擔正」並交出兩次助攻，賽後蘇斯克查大讚對方：「他的能力是頂級的，並表現出專業精神。他熱愛足球，不論在場上或場外亦然。」惟普巴賽後則對自己的前途不置可否，只稱：「未來會告訴我們，我們仍有問題未解決。」

至於首次在英超領軍的林柏特，卻寫下車路士自1978年以來聯賽首輪最大敗仗，他表示對落敗責無旁貸：「今夏我們失去了一些頂級球員，但我不想以此為落敗藉口。我認為己隊是役表現不俗，取得不少主動權，但錯失了不少機會，加上4次失誤便足以致命。」

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