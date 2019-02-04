【法甲】PSG派3蛋響頭炮　尼馬被斥是球會之恥 (17:31)

PSG今晨以3：0輕取尼姆，新季首戰旗開得勝。續未有上陣的尼馬今仗不入大軍名單，卻仍然成為眾矢之的。有部分球迷手持帶有粗言的橫額表達不滿，要求尼馬滾出去，亦有球迷指尼馬是PSG之恥，稱他不配穿上這首都球會的球衣。杜曹賽後說：「我手頭上沒有尼馬未來去向的資料，但我會說服他留下。若果球隊失去尼馬，我相信我會失眠。但我們也要尋找沒有他的解決方法，因為他是無法取代，若離隊將有不少影響。」PSG總監李安納度今晨賽前曾指，尼馬的轉會談判已更進一步，當時更指出尼馬在今晨的賽事不會上陣。

據西班牙傳媒報道，巴塞隆拿仍有意將尼馬帶回魯營球場，並據報有意以菲臘比古天奴交換，但勢需面對宿敵皇家馬德里的爭奪。皇馬今晨友賽有馬些路及卡斯米路建功，90分鐘賽和羅馬2：2，皇馬最終互射12碼以4：5敗陣。

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