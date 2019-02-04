【港超】標準流浪400萬有限班費臨時「升超」　總監李輝立「冀同舟共濟創造奇蹟」 (16:10)

上季港甲季軍標準流浪，在夢想上月中突然退出港超下，獲足總臨時邀請「升超」。在班費僅約400萬元下，組軍主要接收夢想職球員，包括教練招重文，中場彭林林及後衛潘柏安等，以及3名原投夢想的南美外援，艾斯、簡尼迪及巴辛。此外，早前獲港超友會富力R&F借出廣州的訓練基地供季前集訓，再借出國援門將姬向爭、守將謝偉俊及中場麥富城。再有回巢的中堅杜馬思任隊長，香港飛馬借將劉智樂任副隊長，以及上季效力和富大埔的前港腳歐陽耀冲來投。另一教練黃展鴻則同時註冊為球員，以便隨時候命。

總監李輝立解釋，球隊原定預算300多萬元備戰港甲，後來突然獲升超後，最終只能微調班費至400萬元。他承認，在有限班費下，球員薪酬不高：「部分球員仍是大專生，或當是『零用金』而非月薪去踢港超。管理層各人都同舟共濟，如教練黃展鴻及招重文，人工也不高，希望能創造奇蹟，以這麼少班費踢出好成績。當然不敢期望太大，護級成功已很開心，莫生（班主莫耀強）10多年來都不會給爭標壓力給我們，培養到新人已達成目標。」

李輝立透露，會繼續尋覓贊助，如早前傳出來自內地的贊助商，而足總以香港球隊需植根香港為由，否決流浪曾建議到珠海作主場賽事之方案，改到屯門鄧肇堅運動場。

歐陽耀冲透露，今夏到韓國乙組聯賽（K2）球會試腳失敗後，在多支港超隊已接近完成組軍下，毅然來到流浪一試，冀爭取一定的出場機會：「上季在大埔受種種因素很少上陣，今季首要目標就是上陣機會。早前到廣州集訓，訓練強度大，首場港超可看到我的狀態如何了。」上月中度過30歲生日的「歐冲」說，已準備好肩負「老大哥」的責任：「陣中有不少小將將首次踢港超，經驗顯然不足，但要進步的話就要有出場機會。部分只是學生不是全職球員，落場心態或易怯場，屆時我會提場多點。」

李輝立亦期望歐冲擔當帶起新人的作用，「其實他突然主動來找我也有些意外，因為他過往踢咁高層次的足球，他跟我說『我唔忿氣，要證明自己』，這句話很啱聽，我希望以他的經驗，成為榜樣帶領年青球員成長。」他亦確認，港足前隊長陳偉豪已表明不會回巢，料踢業餘聯賽。而近日來試腳並在友賽上陣的前理文翼鋒史堤芬彭利拿，仍在觀察表現再決定會否簽約。

標準流浪2019/20球季球員名單

門將：1姬向爭、28陳栢浩、30盧兆崎

後衛：3杜馬思、4艾斯、5文偉峰、13陸建鳴、19潘柏安、23謝偉俊、26鍾昇霖

中場：6黃展鴻#、8黃本煒、10巴辛、11陳瑋樂、18彭林林、21麥富城、25張家俊、27鄧樂文、89歐陽耀冲、盧梓杰

前鋒：7簡尼迪、9劉智樂、14李鍶泓

#教練兼球員

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