【英超】奧巴美揚奠勝　阿仙奴響頭炮　近7次作客紐卡素六度小勝 (23:22)

阿仙奴今仗未有派遣新兵前鋒尼高拉斯比比、中場丹尼施巴路斯及守將大衛雷斯「擔正」，而另一新兵後衛基蘭泰亞尼及鋒將拿卡錫迪則因傷避戰，而中場奧斯爾及守衛哥拉辛拿斯，日前早已因保安問題不會遠征。紐卡素有今夏破球會轉會費紀錄加盟的巴西中鋒祖連頓掛帥，並在16分鐘接應傳中頭槌攻門僅告斜出，隊友中場舒維爾則在4分鐘後怒射中柱彈出。

阿仙奴至23分鐘才出現正式攻門，米希達利恩禁區左路抽射一飛冲天。祖連頓於26分鐘棄頭用足，於阿仙奴禁區內連過兩名敵衛後快腳施射，卻被阿仙奴門將賓特尼奴沒收。32分鐘，米希達利恩交「過頭波」予入楔的奧巴美揚一控一射，但過不了紐卡素龍門杜巴夫卡的十指關。兩軍上半場終互交白卷。

紐卡素在54分鐘以積祖威廉斯入替舒維爾，卻在4分鐘後先失，當時球隊在進攻左路失控球權，阿仙奴中場美蘭尼爾斯其後傳予奧巴美揚瀟灑射入。64分鐘，阿仙奴領隊艾馬利換入丹尼施巴路斯。67分鐘，紐卡素以翼鋒辛特麥斯明代中場桑恩朗達夫加強攻力，而阿仙奴則有尼高拉斯比比於71分鐘「地標」，伙拍奧巴美揚強攻，惟最終未能改寫紀錄，但仍以1：0勝出凱旋。

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