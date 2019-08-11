【英超】曼聯挑燈迎車路士　「福仔」成新領袖　蘇帥讚馬古尼帶來新視野　 (19:36)

曼聯vs.車路士 now611/621台 晚上23：30直播

拉舒福特說：「我現已成為一個責任更大和更值信賴的球員。我覺得已進入另一層次，就像當年在曼聯U18般。」他7歲加入曼聯，去年與曼聯簽約至2023年，他說：「最重要的是我會為球會獻出所有。另外，我相信隊內很多年輕球員都有同一大志及動力，令我只會看到未來可以成功。這或需要一點時間，但當你擁有一個熟悉球會，以及有同一野心的領隊蘇斯克查時，誰能預計將來的成就？」

如無意外，「福仔」今晚將在前場與重穿9號戰衣的安東尼馬迪爾、連格及新兵丹尼爾占士一同攻堅。此外，在蘇帥心目中，後防新領袖將是當今身價最高後衛哈利馬古尼：「他一直是我的首席目標。既防守出色，助攻亦具威脅。我不想將他與利物浦中堅華基爾雲迪積克比較，但我知道他對曼聯會有深遠影響。他是一個領袖，可為球隊帶來新視野。」

至於2016年英超盟主及去季排第9的李斯特城，今晚也會主場迎戰去季名列第7的狼隊。「李城」領隊羅渣士賽前認為，兩軍今季目標同是躋身英超前6，而取代離隊馬古尼位置的應是去年加盟的蘇恩古，與這名23歲土耳其球員合作中路防守的，料是曾效力曼聯的莊尼伊雲斯。

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