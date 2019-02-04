【英超】熱刺3：1反勝維拉開紅門　卡尼梅開二度　艾歷臣入替改變形勢獲讚 (17:35)

熱刺是役有迪利阿里因傷缺陣，韓國球星孫興慜亦停賽，前線由哈利卡尼及盧卡斯莫拉合作攻堅，今夏以破隊史轉會費來投的中場尼當比利則「擔正」。不過今夏轉會支出排英超第2多的「升班馬」阿士東維拉，於9分鐘由約翰麥甘尼先開紀錄，半場與熱刺踢成均勢。惟換邊後踢法轉趨保守下，熱刺攻勢大大提升，加上64分鐘換入盛傳離隊的基斯甸艾歷臣加強前線組織力，結果球隊先在73分鐘由尼當比利遠射扳平，再由卡尼於86及90分鐘個人梅開二度，終以3：1反勝。

賽後普捷天奴大讚艾歷臣表現出色：「換他入場後球隊質素大大提升，並協助球隊取得這場勝利。」而卡尼亦稱讚對方道：「我們共事了5年，他的控球、入球與助攻能力都是毋庸置疑。」

另外，今夏同樣擲銀彈增兵的愛華頓，則有中場舒尼達連末段兩黃一紅被逐踢少1人下，作客以0：0悶和水晶宮。

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