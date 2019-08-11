【港足】傑志總監朱志光獲任港足助教至年底 助主帥麥柏倫備戰世盃外 (10:59)

麥柏倫在足總新聞稿中表示，對於這個安排感欣喜，期待跟朱志光並肩作戰迎接今次任務。足總則感謝傑志同意作出此暫委安排，以支持港足。

據悉，麥柏倫在近半個月來，已多次邀請朱志光加入港足教練團，其一原因為不少現役大港腳，如隊長黃洋及前鋒艾力士，均在這名熟悉本地足壇的教練麾下共事多年，故合作上不成問題，並有助加強球隊溝通和默契。

另外，傑志同時宣布夢想FC前主帥梁志榮，將回歸出任球隊副足球總監，過去他曾參與傑志在董之英中學創辦的職業球員培育計劃工作；而前香港足球先生兼港足前隊長丘建威，亦即將加入傑志足球學院協助培養小將。

港足於世盃外亞洲區次圈身處C組，對手包括伊朗隊、伊拉克隊、巴林隊及柬埔寨隊，首場比賽將於下月5日作客柬埔寨隊，首場主場為下月10日大戰「亞洲一哥」伊朗隊。

因貌似藝人張耀揚，而被本地球迷稱為「烏鴉」的朱志光，自2006年加入傑志後，除了致力為傑志培訓青年球員，他在這13年來4度接掌傑志一隊主教練一職，過去3季為「藍鳥」贏得8項本地主要錦標，包括兩季成為本土「三冠王」，去年並帶領傑志首度出戰亞冠盃分組賽。然而，上季傑志衛冕港超失敗只排第4，縱仍奪高級組銀牌及足總盃冠軍，會方在上月初決定易帥，聘請波斯尼亞籍教頭施利斯高域，朱志光則重任足球總監。

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