【英超】史達寧戴帽　曼城5：0破韋斯咸旗開得勝　首用VAR主耶穌食詐糊 (22:01)

史達寧此役與「主耶穌」加比爾捷西斯攻堅，從後支援的是大衛施華及奇雲迪布尼，而新兵中場洛迪卡斯簡迪則在英超正選「地標」，至於早前出現服用禁藥疑雲的馬列斯亦復出，但後者在9和21分鐘的射門未竟全功，大衛施華亦曾在15分鐘施射中網側。20分鐘，主耶穌接應基爾獲加右路傳中射入打開紀錄，以1：0領前上半場。

曼城下半場續佔上風，51分鐘，迪布尼直線交史達寧射穿韋斯咸門將法比安斯基的「大細龍門」。53分鐘，英超首次出現使用視像裁判（VAR）技術協助執法，結果取得入球的主耶穌，被裁定因橫傳給他的史達寧越位在先而「食詐糊」。

75分鐘，中路突入的史達寧接憑馬列斯妙傳後瀟洒射入，惟球證甸恩再使用VAR，終維持入球有效。84分鐘，後備上陣的曼城前鋒阿古路操刀12碼被法比安斯基撲出，甸恩卻指後者的隊友迪格蘭賴斯射門前已衝入禁區，故需重射，結果阿古路得手，加上史達寧補時階段再獲馬列斯傳送完成帽子戲法，終助球隊以5球淨勝韋斯咸。

英超賽果

主場 全場 半場 作客

利物浦 4：1 4：0 諾域治

韋斯咸 0：5 0：1 曼 城

水晶宮 0：0 0：0 愛華頓

屈福特 0：3 0：1 白禮頓

般 尼 3：0 0：0 修咸頓

般尼茅夫 1：1 0：0 錫菲聯

其他報道：【英超】利物浦4：1破諾域治響頭炮 艾利臣傷小腿無緣歐超盃碰車路士

其他報道：【港超】佳聯元朗擬添3森巴兵保持攻力 「元朗人」法比奧：「盼球迷續支持球隊」