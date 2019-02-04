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【英超】史達寧戴帽　曼城5：0破韋斯咸旗開得勝　首用VAR主耶穌食詐糊 (22:01)

史達寧大演帽子戲法，今晚協助爭取英超3連霸的曼城，在新一季聯賽旗開得勝，作客以5：0大破韋斯咸。

史達寧此役與「主耶穌」加比爾捷西斯攻堅，從後支援的是大衛施華及奇雲迪布尼，而新兵中場洛迪卡斯簡迪則在英超正選「地標」，至於早前出現服用禁藥疑雲的馬列斯亦復出，但後者在9和21分鐘的射門未竟全功，大衛施華亦曾在15分鐘施射中網側。20分鐘，主耶穌接應基爾獲加右路傳中射入打開紀錄，以1：0領前上半場。

曼城下半場續佔上風，51分鐘，迪布尼直線交史達寧射穿韋斯咸門將法比安斯基的「大細龍門」。53分鐘，英超首次出現使用視像裁判（VAR）技術協助執法，結果取得入球的主耶穌，被裁定因橫傳給他的史達寧越位在先而「食詐糊」。

75分鐘，中路突入的史達寧接憑馬列斯妙傳後瀟洒射入，惟球證甸恩再使用VAR，終維持入球有效。84分鐘，後備上陣的曼城前鋒阿古路操刀12碼被法比安斯基撲出，甸恩卻指後者的隊友迪格蘭賴斯射門前已衝入禁區，故需重射，結果阿古路得手，加上史達寧補時階段再獲馬列斯傳送完成帽子戲法，終助球隊以5球淨勝韋斯咸。

英超賽果

主場    全場    半場    作客

利物浦    4：1    4：0    諾域治

韋斯咸    0：5    0：1    曼　城

水晶宮    0：0    0：0    愛華頓

屈福特    0：3    0：1    白禮頓

般　尼    3：0    0：0    修咸頓

般尼茅夫    1：1    0：0    錫菲聯

 

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