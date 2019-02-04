【港超】佳聯元朗擬添3森巴兵保持攻力　「元朗人」法比奧：「盼球迷續支持球隊」 (20:51)

上季港超排第7的佳聯元朗，受種種事件影響，至今仍未舉行記招及介紹贊助商。今午友賽後新主教練陳文俊表示，新季大軍陣容有27人，當中有3、4人仍需就學，帶來曾梓軒及劉德仁等前球會凱景的舊部，並確認來季仍會以佳聯元朗名義參賽。

5名外援及1名亞援基本已確定，除了留隊的巴西籍守將基斯及中華台北隊中堅王睿、外借回巢的祖連奴。上季中外借而來的左閘張健峰，最終則未有跟球隊簽約留隊。而3名巴西籍試腳球員，30歲中鋒辛坦拿、27歲翼鋒卡真奴及26歲進攻中場米基爾，上月底來港後已跟操逾兩周，並有在近兩場友賽上陣。42歲老將法比奧指組軍基本上已完成，並稱：「我保證他們的質素，跟離隊的基爾頓和慕沙一樣好。」元朗今午友賽理文，憑曾梓軒及卡真奴各建功一度領先兩球，但被鄭兆均及基華尼頓的入球，被逼和2：2。

元朗地區在上月底發生襲擊事件後，球會形象亦急跌，其網上專頁被大量網民留言批評。法比奧希望球迷能繼續支持球會：「足球經常能帶來好的一面，沒有球迷我們什麼也得不到，我希望球迷今季可以繼續支持球隊。」陳文俊也稱：「現在香港社會的確出現問題，問題開始影響到球圈，但對我而言，控制不到的事情，便不會多想。事態發展如何，各人都有選擇的自由，我只會集中回球場內的事情。」

另邊廂，傑志同日友賽標準流浪，憑蘇沙梅開二度，半場已入4球下，最終大勝5：0。外援費蘭度、洛迪古斯及基爾頓均未有上陣。流浪則有今落實加盟的中堅杜馬思，以及正試腳的前理文翼鋒史提芬彭利拿上陣。

傑志足球總監朱志光說，就球隊外援超額，球會現仍未決定借出哪名外援，或待下周大軍到越南集訓過後才再決定，並透露在快將開季，加上亞協盃明年3月才展開，今夏或不會羅致亞援中堅，名額待明年初才再使用。

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