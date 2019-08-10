【港足】兩個22號新季港超換東家求新衝擊　劍指入選大港腳 (17:51)

今年初以隊長身分衛冕省港盃的胡晉銘，由效力多年的香港飛馬轉投東方龍獅，21歲司職防守中場的他，希望在新東家站穩陣腳爭取上陣機會，協助球隊重奪亞洲賽資格：「來到新球會一個月，由於此前在飛馬，已跟堅sir（李志堅）及部分球員合作，適應沒大問題。我希望自己除了給人感覺是防守球員，都希望在進攻上有貢獻。」對於新季港超形勢，他稱東方有眾多當打及富經驗的本地球員，以及大多外援皆適應港超下，有力問鼎冠軍，並指最大對手為富力R&F及傑志。

晉銘加盟東方，24歲右後衛謝朗軒則由東方再次外借至理文。第3次借來理文的謝朗稱，球隊今季有更多經驗球員加盟，人腳更為完整，爭逐港超冠軍是「絕對有機會」而非奢望，「爭取到穩定出場時間，才可吸引港足教練的目光而獲得青睞。」

職業球員的裝備，球靴固然是重要一環，胡晉銘在過去多年受傷患困擾，故稱會選擇貼腳而保護性強的球靴，確保做轉向或急停等細緻動作，腳部有更高安全感。至於謝朗軒亦指，球靴首要考慮為講求舒適：「球員每天在場上操練和奔跑，會消耗一定體力和腳力，而且踢波講求球感，所以一對舒適輕巧的球靴是很重要，可助邊路球員的我提升速度，有利助攻助守。顏色上自己傾向不會選黑色，感覺沒咁精神，亦無形中阻礙了跑步時的專注度。」

場地提供：Adidas Sports Base

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