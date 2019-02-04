【港超】佳聯元朗公布陳文俊接掌主帥　球會籲「焦點回到足球」　大埔友賽1球負愉園 (19:51)

上季港超排第7的佳聯元朗，至今仍未正式舉行季前記招及拜神儀式，據悉或順延至下月、即港超開鑼後才舉行記招公布新贊助商。而今日終於在網上正式公布教練團名單，在郭嘉諾離隊後，主教練由前季曾任球隊青訓總監及助教的陳文俊，由凱景歸隊接掌帥印，楊獻輝及梁卓長續任助教及門將教練。兩名助教法比奧及葉子俊，則會任球隊隊長及副隊長。球會未有公布球員名單，在基爾頓、慕沙、陳廣豪、李藹軒、陳柏衡、嚴啟華、郭子堦、陳曉鋒及謝偉俊等逾10名球員離隊後，據悉門將有陳嘉豪再次由傑志外借而至，後衛方面有右閘羅振庭、巴西籍守將基斯及中華台北隊中堅王睿留隊，左閘張健峰及中堅曾至孝由東方龍獅來投，防線陣容完整。前鋒則有一名新加盟的巴西籍鋒將，以及由香港飛馬外借回巢的祖連奴。

元朗表示，新一季將全力以赴及盡情投入，盼球隊可更上層樓，盼球迷繼續入場支持，並強調「絕對尊重每人不同意見及立場，希望焦點回到足球，多謝大家！」元朗將於明午友賽理文。

另邊廂，衛冕的和富大埔，新一季教練團及陣容均有大變動，今早在酷熱天氣下於將軍澳足球訓練中心友賽，在收起辛祖及勞高兩名進攻主力下，最終以0：1負升班馬愉園。後者則取得季前熱身賽4場以來首場勝仗，「快活谷」並落實簽入曾效力元朗及理文的巴西籍守將盧斯安奴。

愉園主帥鮑家耀賽後說，球隊進攻瓣數不多、主要打反擊下，季初賽事將會注重防守，希望這方面再作改善。他補充，盧斯安奴加盟下，組軍基本完成，並確認以斧山道運動場作主場。大埔主教練郭嘉諾賽後承認，球隊較遲開操及天氣炎熱下，球員體能迅速下降，並於下半場作出很多調動，包括沒派外援上陣，笑言下半場陣容像是U23賽事般。另一主帥馮凱文重申，球隊仍在磨合階段，需時適應球隊戰術，故今仗賽果非最重要，更重要是練兵，確保每名球員都有上陣時間。

其他報道：【港超】伙馮凱文掌大埔提拔新血 郭嘉諾：煮一味吃得落肚的新菜

其他報道：【名將掛靴】40歲烏拉圭球星科蘭退役 最後東家傑志送祝福