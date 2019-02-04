【轉會】倫敦雙雄「死線」前各簽兩將　大衛雷斯如願加盟阿仙奴　伊禾比3.8億投愛華頓 (19:03)

阿仙奴在英超轉會窗最後一刻，成功連簽兩將加強後防深度。當中大衛雷斯是5年來第2度換東家，除了跟曾在巴黎聖日耳門共事的主帥艾馬利故劍重逢，亦是第10人曾先後效力過車路士及阿仙奴的球員。艾馬利表示，憑雷斯的豐富經驗，深信可提升阿仙奴的防守能力。

大衛雷斯將穿上23號球衣，無巧不成話，亦是英格蘭隊名宿蘇甘寶，於2001年由熱刺轉投死敵阿仙奴時所選擇的號碼，當年蘇甘寶當「兵」後，立即成為熱刺球迷眼中的叛徒，曾遭受死亡威脅。據報，雷斯近日曾罷操盼促成轉會，部分車路士球迷為表不滿他行為及轉投另一倫敦球會，在網上到其擁有的一間位於倫敦的餐廳專頁，紛紛留言劣評，包括批評餐廳衛生、服務欠佳、東主是騙子等負面批評。而同日加盟阿仙奴的22歲蘇格蘭籍左閘基蘭泰亞尼，將會穿上3號球衣，加上早前高價加盟的科特迪瓦隊翼鋒尼高拉斯比比等，共有5名新兵加盟，力爭重返前4決心明顯。而在季前賽有好表現的小將尼基迪亞，則外借至英冠的列斯聯。

另邊廂，熱刺亦於「壓哨」前成功簽入新兵，除了以2500萬鎊從富咸羅致左翼衛賴恩施斯隆，今夏盛傳已久的貝迪斯中場盧斯素，最終亦趕及來投，不過這名阿根廷籍中場是以先借後買形式加盟，並非此前傳聞的5500萬鎊轉會費。其餘英超轉會方面，衛冕的曼城亦把握最後機會，從打比郡借用前英格蘭隊門將卡臣，料作為第3門將。上季只在社區上陣的車路士中場真禾特，成為另一「落車」球員及被外借至般尼；英格蘭籍中鋒安祖卡路爾，亦如願由韋斯咸，相隔8年回歸母會紐卡素。另屈福特以破球會轉會費紀錄的3000萬鎊，從雷恩簽入伊斯美拿沙亞。李斯特城則從意甲森多利亞簽入中場丹尼斯普拉特。

英超轉會窗最後一日主要轉會

盧卡古（比利時籍前鋒）

曼聯>國際米蘭

轉會費：7億港元

大衛雷斯（巴西籍後衛）

車路士>阿仙奴

轉會費：7600萬港元

基蘭泰亞尼（蘇格蘭籍後衛）

些路迪>阿仙奴

轉會費：2.38億港元

伊禾比（尼日利亞籍翼鋒）

阿仙奴>愛華頓

轉會費：3.8億港元

尼基迪亞（英格蘭籍前鋒）

阿仙奴>列斯聯

轉會費：借用

盧斯素（阿根廷籍中場）

貝迪斯>熱刺

轉會費：借用

賴恩施斯隆（英格蘭籍後衛）

富咸>熱刺

轉會費：2.38億港元

真禾特（英格蘭籍中場）

車路士>般尼

轉會費：借用

安祖卡路爾（英格蘭籍前鋒）

韋斯咸>紐卡素

轉會費：免費

伊斯美拿沙亞（塞內加爾籍翼鋒）

雷恩>屈福特

轉會費：2.86億港元

丹尼斯普拉特（比利時籍中場）

森多利亞>李斯特城

轉會費：2.67億港元

查理柯士甸（英格蘭籍前鋒）

修咸頓>西布朗

轉會費：4100萬港元

阿倫穆爾（澳洲籍中場）

哈特斯菲爾德>白禮頓

轉會費：借用

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