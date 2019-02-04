【轉會】英超擲134億增兵未破紀錄　西甲本月勢後來居上 (21:06)

連同最後一日的多宗轉會，德勤會計師事務所估算，英超20隊合計花費14.1億鎊，當中以曼聯最多，高達1.48億鎊（14.1億港元），隨後是收購12名球員的「升班馬」阿士東維拉。阿仙奴、曼城、愛華頓與熱刺的也使逾億鎊，不過考慮到各隊有用分期付款、球員交換抬價等財技，實際支出未必如帳面大。各隊「努力」亦未能打破2017年的紀錄，事關車路士與利物浦未有作大額收購，錄得盈餘。

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綜合球員買賣後，維拉以淨支出1.44億鎊排頭，接着的阿仙奴、曼市雙雄俱不過億。令人意外的是白禮頓也大破慳囊，付出5800萬鎊（5.5億港元）排第7。

球員方面，曼聯新加盟中堅哈利馬古尼以8000萬鎊（7.6億港元）成為今夏「標王」。緊隨的阿仙奴翼鋒尼高拉斯比比、曼城中場洛迪卡斯簡迪、熱刺中場尼當比利均是球會破紀錄收購，可見大球會轉會仍貴精不貴多。惟相比在西班牙，有身價逾億歐元的夏薩特、祖奧菲歷斯與基沙文，英超轉會今夏似乎失色不少，特別是英鎊因英國脫歐而近月明顯貶值，加上西甲球隊至今亦已花費12億歐元（105億港元），在當地9月2日閂窗前，尼馬、基斯甸艾歷臣、占士洛迪古斯等善來投，有可能進一步推高金額。

英超轉會大洗榜（只列前三）

總支出

1.曼聯（1.48億鎊） 2. 阿士東維拉（1.44億鎊） 3.阿仙奴（1.38億鎊）

淨支出

1. 阿士東維拉（1.44億鎊） 2.阿仙奴（8250萬鎊） 3.曼城（7670萬鎊）

最貴單宗轉會

1.哈利馬古尼（8000萬鎊，李斯特城至曼聯） 2.尼高拉斯比比（7200萬鎊，里爾至阿仙奴） 3.洛迪卡斯簡迪（6300萬鎊，馬德里體育會至曼城）

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