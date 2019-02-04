【意甲】盧卡古稱被國米誠意打動加盟　讚干地世上最佳教練之一　蘇帥：交易雙方有利 (17:48)

今夏一直被指獲國際米蘭青睞的盧卡古，趕及在英超轉會窗關閉前加盟由曼聯加盟國米，並簽約5年。盧卡古在接受訪問時大讚新東家有野心：「國米的誠意打動了我，他們有長遠的發展計劃，目光遠大。而且我樂於接受新挑戰，希望可與新隊友一起助球隊重返正軌。」

曾執教祖雲達斯及車路士的干地，過往曾有意簽入盧卡古，如今終於可在國米合作。對此盧卡古表示：「我相信干地是世界上最佳領隊之一，他可以令球員更進一步，看看他過往執教的球會就可見一斑。」曼聯領隊蘇斯克查認為，盧卡古是時候離開，並認為是次交易對曼聯及國米雙方均有利。

另外，國米亦落實盧卡古將穿上9號球衣，被褫奪號碼的莫路伊卡迪據報再獲祖雲達斯洽購，盼可羅致這名被球隊棄用的阿根廷隊前鋒。而香港時間周日凌晨將於國冠盃與馬德里體育會交手的祖雲達斯，據報仍希望出售另一名阿根廷隊前鋒保羅戴巴拿，意大利傳媒Calciomercato稱，拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門均是潛在買家。

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