【轉會】倫敦雙雄英超轉會「死線」前積極增兵　盧卡古落實投國際米蘭 (23:46)

阿仙奴及熱刺這兩支倫敦球會，在英超轉會窗關閉前接連增兵，當中車路士守將大衛雷斯為求「落車投廠」，傳以罷操促成轉會，據報以800萬鎊（約7600萬港元）轉會費加盟，簽約兩年。兵工廠並再以2500萬鎊（2.38億港元），羅致蘇超些路迪22歲左閘基蘭泰亞尼。至於熱刺雖未能羅致祖雲達斯球星保羅戴巴拿，但亦由富咸簽入英格蘭隊左閘賴恩施斯隆，轉會費達2500萬鎊，而盛傳已久的貝迪斯阿根廷中場盧斯素，亦有機會以5500萬鎊登陸熱刺。
阿仙奴在隊長哥斯尼離隊投波爾多後，在英超轉會窗最後一刻急覓守將填補防線空缺。多個傳媒報道，日前缺操的31歲巴西籍中堅大衛雷斯，趕及在「死線」前由車路士改投另一支倫敦球會阿仙奴。而水晶宮翼鋒韋費特沙夏，亦以罷操尋求轉投愛華頓，但預計最終將會留隊。
另邊廂，曼聯中鋒盧卡古在英超轉會窗關閉前夕，終落實「脫魔」轉投意甲國際米蘭，並在新東家片段中立即穿上其藍黑球衣，表示國米是他唯一只想投效的球會。據報這26歲比利時國腳簽約5年至2024年，轉會費預計高達7400萬鎊（約7億港元）。盧卡古效力曼聯兩季共上陣96場入42球，但在領隊蘇斯克查上任後不獲重用，曼聯今夏季前之旅，他亦僅隨隊未有上陣。這比利時國腳昨跟經理人飛抵米蘭時，獲眾多球迷深夜到機場「野生捕獲」熱烈歡迎，他亦笑着揮手致意。
不過，據報曼聯未能與祖雲達斯33歲老將前鋒文迪蘇傑達成協議，意味紅魔或只能提拔在熱身賽表現不俗的格連活特等小將，填補盧卡古的空缺。而祖雲達斯另一球星保羅戴巴拿，亦未能跟熱刺達成共識而無緣登陸英超。
英超轉會窗最後一日轉會傳聞
盧卡古（比利時籍前鋒）
曼聯>國際米蘭
轉會費：7億港元
成事指數：已落實
大衛雷斯（巴西籍後衛）
車路士>阿仙奴
轉會費：7600萬港元
成事指數：*****
基蘭泰亞尼（蘇格蘭籍後衛）
些路迪>阿仙奴
轉會費：2.38億港元
成事指數：*****
盧斯素（阿根廷籍中場）
貝迪斯>熱刺
轉會費：5.2億港元
成事指數：****
賴恩施斯隆（英格蘭籍後衛）
富咸>熱刺
轉會費：2.38億港元
成事指數：已落實
查理柯士甸（英格蘭籍前鋒）
修咸頓>西布朗
轉會費：4100萬港元
成事指數：已落實
阿倫穆爾（澳洲籍中場）
哈特斯菲爾德>白禮頓
轉會費：借用
成事指數：已落實
真禾特（英格蘭籍中場）
車路士>般尼
轉會費：借用
成事指數：*****
安祖卡路爾（英格蘭籍前鋒）
韋斯咸>紐卡素
轉會費：不詳
成事指數：****
馬高斯盧祖（阿根廷籍後衛）
曼聯>愛華頓
轉會費：借用
成事指數：***
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