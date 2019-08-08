【轉會】倫敦雙雄英超轉會「死線」前積極增兵　盧卡古落實投國際米蘭 (23:46)

阿仙奴在隊長哥斯尼離隊投波爾多後，在英超轉會窗最後一刻急覓守將填補防線空缺。多個傳媒報道，日前缺操的31歲巴西籍中堅大衛雷斯，趕及在「死線」前由車路士改投另一支倫敦球會阿仙奴。而水晶宮翼鋒韋費特沙夏，亦以罷操尋求轉投愛華頓，但預計最終將會留隊。

另邊廂，曼聯中鋒盧卡古在英超轉會窗關閉前夕，終落實「脫魔」轉投意甲國際米蘭，並在新東家片段中立即穿上其藍黑球衣，表示國米是他唯一只想投效的球會。據報這26歲比利時國腳簽約5年至2024年，轉會費預計高達7400萬鎊（約7億港元）。盧卡古效力曼聯兩季共上陣96場入42球，但在領隊蘇斯克查上任後不獲重用，曼聯今夏季前之旅，他亦僅隨隊未有上陣。這比利時國腳昨跟經理人飛抵米蘭時，獲眾多球迷深夜到機場「野生捕獲」熱烈歡迎，他亦笑着揮手致意。

不過，據報曼聯未能與祖雲達斯33歲老將前鋒文迪蘇傑達成協議，意味紅魔或只能提拔在熱身賽表現不俗的格連活特等小將，填補盧卡古的空缺。而祖雲達斯另一球星保羅戴巴拿，亦未能跟熱刺達成共識而無緣登陸英超。

英超轉會窗最後一日轉會傳聞

盧卡古（比利時籍前鋒）

曼聯>國際米蘭

轉會費：7億港元

成事指數：已落實

大衛雷斯（巴西籍後衛）

車路士>阿仙奴

轉會費：7600萬港元

成事指數：*****

基蘭泰亞尼（蘇格蘭籍後衛）

些路迪>阿仙奴

轉會費：2.38億港元

成事指數：*****

盧斯素（阿根廷籍中場）

貝迪斯>熱刺

轉會費：5.2億港元

成事指數：****

賴恩施斯隆（英格蘭籍後衛）

富咸>熱刺

轉會費：2.38億港元

成事指數：已落實

查理柯士甸（英格蘭籍前鋒）

修咸頓>西布朗

轉會費：4100萬港元

成事指數：已落實

阿倫穆爾（澳洲籍中場）

哈特斯菲爾德>白禮頓

轉會費：借用

成事指數：已落實

真禾特（英格蘭籍中場）

車路士>般尼

轉會費：借用

成事指數：*****

安祖卡路爾（英格蘭籍前鋒）

韋斯咸>紐卡素

轉會費：不詳

成事指數：****

馬高斯盧祖（阿根廷籍後衛）

曼聯>愛華頓

轉會費：借用

成事指數：***

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