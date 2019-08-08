【友賽】夏薩特為皇馬上陣6場終「開齋」奠勝　施丹變陣止頹勢 (20:48)

皇馬今夏積極擴軍後，季前賽成績卻令人失望，此前5仗僅2勝3負，包括以3：7大敗予宿敵馬德里體育會，而以1億歐元由車路士登陸「銀河艦隊」的夏薩特，季前暫穿50號球衣的他，5仗均有上陣但顆粒無收。今晨熱身賽面對上季奧超冠軍薩爾斯堡，皇馬主帥施丹改打3中堅陣式，今夏加盟的巴西籍守將艾達米列達奧首「地標」，還有防中卡斯米路歸隊，夏薩特聯同艾斯高及賓施馬攻堅。穿上皇馬湖水藍新作客球衣的夏薩特表現活躍，最終憑他在上半場19分鐘，一次快速反擊一箭定江山，助皇馬小勝1：0。

夏薩特近年被球迷譽為僅次於美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗），「夏世三」如今終為新東家取得首個入球，賽後他興奮表示入球陸續有來：「作為前鋒當然希望入球，過去5仗我等了這一刻很久，真的很高興。現在仍是季前階段，我們還有約10天備戰開季。」此外，已返回皇馬B隊的久保建英，同日在熱身賽地標兼正選，協助球隊以3：0輕取西乙球隊艾高干。據報皇馬名宿兼西甲華拉度列班主朗拿度，有意借用這名18歲日本隊新星。

皇馬下周一與羅馬戰畢季前最後一場熱身賽後，便會在下周六出戰西甲首輪作客切爾達，但據報受西班牙足總近日發聲明控告西甲主席泰巴斯誹謗一事影響，令新季西甲或在下周末開鑼前夕，才能公布首仗日期。

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