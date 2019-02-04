【轉會】盧卡古「脫魔」在即將轉投國際米蘭　抵達意大利被「野生捕獲」熱烈歡迎 (18:59)

盧卡古離開曼聯的消息今夏甚囂塵上，其中國際米蘭更多次報價，雖一度有傳他落戶祖雲達斯，但真命天子最終還是國米。而其意大利籍經理人柏斯托利路，近日更在社交網站除了上載跟這比利時隊鋒將的合照，並在帖文寫上：「準備出發......目的地米蘭。」網上流傳一段短片，顯示盧卡古現身意大利機場時，即使是當地時間凌晨2時，現場仍有眾多球迷熱烈歡迎，而這名比利時國腳亦笑着向在場球迷揮手致意。

據報，經過多次磋商，國米最終跟曼聯達成協議，轉會費預計為7300萬鎊，較他於2017年夏天，由愛華頓加盟曼聯的7500萬鎊轉會費略低。盧卡古抵達米蘭後，完成體測便會落實加盟這支上季意甲殿軍，料簽約5年。

盧卡古在曼聯效力兩季共上陣96場入42球，但自領隊蘇斯克查於今年3月底正式上任後，這名比利時籍中鋒便不獲重用，而曼聯今夏6場季前熱身賽，盧卡古均未有列入大軍及上陣披甲，只隨隊到澳洲操練。據報曼聯在今晚英超轉會窗關閉前，羅致祖雲達斯中鋒文迪蘇傑，或畢爾包前鋒伊拿基威廉斯，作為填補盧卡古的離隊空缺。

其他報道：【轉會】戴巴拿拒減薪來投 傳熱刺借古天奴一季

其他報道：【轉會】朗尼為家人回流投打比郡 傳華盛頓聯斟介奧斯爾