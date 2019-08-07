【壁球】港女將闖世青賽4強穩袋獎牌　明日爭取相隔10年再闖決賽 (19:32)

世青賽女團今日於馬來西亞展開第3天賽事，港隊早前失落個人賽獎牌後收拾心情，在團體賽至今未受考驗。這支3號種子隊今早先以直落3場擊敗勁敵印度隊，在C組以4戰全勝姿態首名晉級淘汰賽。晚上港隊在8強出戰美國隊，先由個人賽8強人馬陳善鈺打頭陣，苦戰以局數3：2擊敗對手，小將黃葆睿再以直落3局橫掃另一美國隊球手，李心悅未需要上陣，港隊便以直落兩場取勝晉級。

賽事不設季軍戰，港隊打入4強穩奪獎牌，將在明晚惡鬥上屆亞軍兼東道主。港隊在2005及2009年曾闖進決賽，分別奪得1冠1亞。今屆主力陳善鈺領軍最少追平兩年前銅牌成績，她表示明日對抗馬來西亞隊必須更硬淨，同時要集中避免領先下失誤，望為港再進一步。而領軍的教練梁勤輝表示，大馬隊屬東道主佔主場之利，而且球員幾近全職訓練，實力佔上風，但期望球員拋開壓力，發揮最佳水準。

其他新聞：【轉會】朗尼為家人回流投打比郡 傳華盛頓聯斟介奧斯爾

其他新聞：【名將掛靴】40歲烏拉圭球星科蘭退役 最後東家傑志送祝福