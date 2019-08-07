【名將掛靴】40歲烏拉圭球星科蘭退役　最後東家傑志送祝福 (16:29)

科蘭在一個訪問中宣布消息：「此決定並不容易，因為我不想這天到來。不過我想是時候了，現在結束職業生涯。」科蘭去年1月登陸港超，助傑志出戰亞冠分組賽，同年取得本土三冠，5月中贏陽光元朗的聯賽，成為他職業生涯最後一戰，之後他曾為電視台評述2018年世界盃。他表示離隊後也曾收過邀約，但遺憾並非來自烏拉圭班霸彭拿路，為了照顧家庭，特別是今年初出生的第三子，最終選擇掛靴。他表示之前已考獲教練牌照，準備隨時執教任何球隊。

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科蘭在1998/99球季於阿根廷的獨立隊出道，曾效曼聯、維拉利爾、馬德里體育會、國際米蘭等歐洲球會，更分別在2004/05及2008/09球季贏得歐洲金靴獎。他在2012年起亦先後效力國際體育會、大阪櫻花、彭拿路及孟買城，直至去年加盟傑志，21年生涯在球會級別正式比賽合共上陣582場，攻入221球。而在烏拉圭國家隊，他上陣112場入364球，2010年助烏軍勇奪世界盃殿軍，個人包攬賽事金球獎、神射手獎、最佳入球獎，亦入選最佳陣容，登上個人生涯巔峰。

科蘭退役的消息公布後，不少球圈人士也送上祝福。其烏拉圭隊前拍檔蘇亞雷斯在網上發文，稱對方永遠是烏拉圭人的驕傲：「我永遠會記得你場內外對我的教導，成為我的偶像，一起並肩作戰。你會是烏拉圭的傳奇，預祝未來繼續順利。」傑志也感謝科蘭去年的付出，在社交網寫道「預祝你退役生活美滿」。

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