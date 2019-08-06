【港超】伙馮凱文掌大埔提拔新血　郭嘉諾：煮一味吃得落肚的新菜 (20:18)

「風車sir」郭嘉諾上季離開佳聯元朗後，曾表示11月前要到雲南上亞洲足協職業教練牌照課程，今季未必有時間執教，最終轉投港超冠軍大埔。他下午現身操練，交代上半季賽事由馮凱文主理，他則打點季前操練及準備亞洲賽，並稱大埔雙教練方式是「雙贏」：「我覺得這個機會很難得，因為安排了自己考職業教練牌照以後的工作。我覺得可以早一步來到這裏，認識所有球員，開始自己想要的踢法，對亞洲賽更有利。」根據亞洲足協規例，出戰亞冠主賽圈及外圍賽的球隊，需要一名持有專業教練牌照的主帥領軍。郭Sir表示今次正是想挑戰自己，「在不同崗位、有限資源下，如何用年青球員在國際賽事爭取成績。」

大埔在上季多名冠軍主力離隊後，今夏引入13名新球員。郭sir承認以現有人腳，爭聯賽衛冕是不設實際，但強調現有23人大軍不是「被遺棄的一群」：「有球員在南區完約、有球員效力的凱景上季降班，有球員在大埔沒太多正選。他們正等待機會，也可能之前錯過了、把握不到，我希望再給他們機會。我形容這班球員為失意軍人，如麥保美和陳文輝。我跟他們說，你來到大埔可能就是迎接第二春。」他又說，自己與馮凱文在球場上專長不一，笑言自己領軍情緒上有收歛空間，並要好好學習對方戰術能力，而球員轉會事務一切都交給對方決策，自己則期待「用新的材料，煮一味新菜，都是食得落肚的。」

兼任球隊總監的馮凱文就表示，收到大埔接洽時，第一時間想到找郭sir合作，因為大家都相信本地青年球員：「我們在這方面有清晰的目標，希望保持好成績之餘，也給年青球員上陣機會，始終香港足球未來要靠他們。」他承認，上季凱景在他領軍下降班，自己如今卻接掌冠軍球隊，感覺略有尷尬，但對大埔現有的班底充滿信心：「今季跟上季不同，在凱景，自己一個人處理場內外所有事務，辛苦很多。大埔則是很有規模的球隊，分工清晰及細緻，我今季只需應付比賽和場內訓練的工作，所以訓練質素也可以有保證。」

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