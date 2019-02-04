【NBA】42歲卡達續約鷹隊一年　迎第22季破NBA最長年資紀錄 (19:26)

身為唯一仍在聯盟打拚的90年代選秀，卡達今日終宣布與鷹隊續約一年，據報年薪260萬美元（約2040萬港元）。這一代飛人迎來球員生涯第22個NBA球季，成為聯盟史上最長年資球員。惟外界對他返母會速龍的希望，再次落空。

另外，NBA票選出2010年代最佳陣容，勒邦占士、史堤芬居里、杜蘭特、夏登及利安納獲選為最佳一隊，目前仍為自由身的安東尼則意外獲選為最佳二隊，而湖人傳奇高比拜仁及應屆年度最有價值球員（MVP）「字母哥」安迪度高安普，則入選三隊。

NBA 2010年代最佳陣容

一隊：

勒邦占士（湖人）、史堤芬居里（勇士）、杜蘭特（籃網）、夏登（火箭）、利安納（快艇）

二隊：

基斯保羅（雷霆）、韋斯特布克（火箭）、安東尼戴維斯（湖人）、比歷克格芬（活塞）、安東尼（自由身）

三隊：

高比拜仁（已退役）、韋迪（已退役）、安迪度高安普（公鹿）、艾祖迪治（馬刺）、保羅佐治（快艇）

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