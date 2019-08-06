【港超】大埔1500萬班費爭衛冕兼戰亞洲賽　陣容換血13新兵來投　 (18:09)

大埔上季以地區球會身分歷史性奪港超，但今季有香港足球先生伊高沙托尼及隊長黃威等18名球員離隊，9人跟隨前帥李志堅轉投東方龍獅。大埔最終只餘辛祖及勞高等10名冠軍成員留隊。球隊由前凱景主帥馮凱文及前佳聯元朗主帥郭嘉諾一同掌帥，並羅致陸志豪、車潤秋、孫銘謙、金玟基等13名主要來自冠忠南區及凱景的新兵。馮sir透露會續在後防增兵，正斟介一名外援中堅，期望在富力R&F、傑志、東方等大肆擴軍下，大埔今季能盡量維持佳績，包括出戰亞洲賽，並稱不擔心近來社會氣氛影響入場人數，冀以足球續為大埔傳遞正能量。他亦表示第一時間邀得郭嘉諾襄助，後者將於11月考畢亞洲足協專業教練牌照後，全力協助球隊。

管理層方面，和富大埔原主席蔡尚圻改任榮譽主席，換上新贊助，料班費維持約1500萬港元。和富社企會長李宗德稱贊助商未要求冠名，會沿用「和富大埔」名義參賽，又說：「雙方仍未簽約，但很大機會落實。新贊助十分穩定，這點對球員、球隊及球圈都很重要。」

有傳大埔仍未發放上季港超冠軍獎金，前鋒辛祖亦承認此事，稱希望最終能解決問題。馮凱文則有信心可跟明年2月便約滿的辛祖續約，隨隊出戰亞冠外圍賽。跟隨馮sir由凱景過檔的港足小將孫銘謙，透露今年由香港理工大學轉讀香港中文大學，笑言亦方便在大埔操練，並稱首要目標是在這支衛冕球隊爭取上陣時間。大埔將於本月中到泰國集訓，與泰超及泰甲球隊踢3場友賽。

和富大埔2019/20年球員名單

門將：1 錢兆琛、19 陸平中*、20 何銳*

後衛：5 杜度、6 廖偉業*、15 楊紫彬、31杜瑋鴻*

中場：2 麥保美*、8 梁星耀、10 陸志豪*、12鄭子森、13 楊賜麟、14 廖智謙*、17 陳文輝*、23孫銘謙*、24 唐道碧、28 車潤秋*、80吳文希*

前鋒：7 金玟基*、9 辛祖、11 勞高、22 趙少維、25 許嘉樂*

*新加盟球員

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