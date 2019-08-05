【社區盾】曼城季前奪標未敢輕敵　哥帥稱馬古尼為曼聯添爭標實力 (19:45)

哥帥預料下季英超形勢，將繼續是「Big 6」之爭：「季初將有5或6支球隊爭得激烈，之後便要拭目以待。我認為冠軍會是曼聯和利物浦之爭。他們是頂尖球隊，與我軍差別很小，分別像是上季英超的1分之差，以及社區盾的一個12碼。」哥帥也不小覷其他英超對手：「我不知道會否像上季初般群雄並起，到最後誕生兩個真正競爭者。我認為擁有新兵哈利馬古尼的曼聯，以及熱刺、車路士及阿仙奴均有力角逐冠軍。馬古尼是頂級球員，我們對他感興趣，但最後買不起他。」馬古尼今日通過體測，與曼聯主帥蘇斯克查正式簽約，球隊亦在社交網表示歡迎這名英格蘭隊後衛加盟。

哥帥又回應利萊辛尼在社區盾初段傷出，否認與對方不和：「我關心他的受傷。你相信我倆有問題嗎？老實說，我不清楚他的傷勢，這是醫生的事情。我只能等待醫生報告，但我認為他情况不壞。」

失落社區盾的利物浦，周五便與客軍諾域治踢英超開鑼戰。領隊高普喜見麾下經過季前賽的艱辛，昨仗重回正軌：「己隊下半場的表現真是很好，充滿力量，令我這天不會失望。這表現甚至比賽果更重要，球員不顧一切的奮戰爭勝，從沒吝嗇奔跑，看來對勝利十分飢餓。」

此外，在社區盾做後備的紅軍門將米洛列特，賽後6小時落實以640萬鎊（約6100萬港元）轉會費，與布魯日簽約5年。這名31歲比利時國腳6年前由新特蘭加盟紅軍，共上陣204次，惟近年不時犯錯，終被放棄。而紅軍即簽入自由身的阿祖安卡斯迪路作替補。這名32歲西班牙籍門將去季結束後離開韋斯咸。

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