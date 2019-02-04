【英超】曼聯添兵多障礙　戴巴拿要求周薪330萬　馬古尼被提價至9億 (20:25)

近期盛傳祖雲達斯的保羅戴巴拿會與曼聯鋒將盧卡古交換，今日更有報道指，盧卡古已同意「斑馬兵」開出的年薪820萬鎊（約7800萬港元），只要戴巴拿首肯入「魔」便水到渠成。早前代表阿根廷隊出戰美洲國家盃的戴巴拿前日已返回都靈市，據報他即與祖雲新帥沙利傾談個人前途問題。英國《每日郵報》今日更報道，他那曾效力曼聯的基斯坦奴朗拿度（C朗）的隊友，建議他為了錦標，宜轉投適合他的曼聯。然而，目前的障礙是戴巴拿要求周薪35萬鎊（約330萬港元）。

曼聯斥資5600萬鎊（約5.3億港元）收購中場波基斯費南迪斯方面，據報突然受到熱刺挑戰，事關後者來季新兵只有中場尼當比利，已令坦言無添兵話事權的領隊普捷天奴甚為不滿。據報普帥欣賞波基斯的主因，是他去季為士砵亭上陣53次入32球和貢獻18個助攻，且是與C朗一起，協助葡萄牙隊奪得首屆歐洲國家聯賽冠軍。

後場方面，曼聯今夏只羅致了右閘雲比沙卡，一直被視為詬病的中路防守仍未增兵，獲前帥摩連奴及現任領隊蘇斯克查賞識的李斯特城中堅哈利馬古尼，一直因價錢問題而未能達成交易協議，最新消息是李城已將馬古尼抬價至9500萬鎊（約9億港元），比曼聯的預算多1500萬鎊。據報馬古尼因戰意問題，被剔出明晨友賽阿特蘭大的大軍以外。若馬古尼最終轉會，李城便會向白禮頓的李維士鄧克、般尼的達高斯基及屈福特的基斯甸卡巴些利打主意。

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