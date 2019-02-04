【英超】由小偷變非洲最貴球員　尼高拉斯比比6.8億投阿仙奴　破「兵工廠」隊史紀錄 (17:36)

雙親原為科特迪瓦人的尼高拉斯比比，在法國中北部城市芒特拉若利出生，父親為保安，母親則是家庭主婦，年少家貧。自小喜愛足球的他早已立志成為職業足球員，在當地球會Solitaire Paris Est效力，14歲之前他司職的位置是門將，而其間他曾與隊友在一間超市偷朱古力被發現，幸獲職員放過未有報警而逃過刑責。及後他轉投法國第5級球會Stade Poitevin FC，始改踢翼鋒，並在此展開職業球員生涯。

其後轉投昂熱的他，在該會二隊踢起，至2016/17球季在一隊表現不俗下，獲里爾垂青，並迅速以表現贏得正選席位，更在去季於法甲射入22球及交出11次助攻，助球隊在法甲取得亞軍之餘，更與巴塞隆拿球星美斯，成為唯二於去季歐洲4大聯賽取得入球與助攻達雙位數的球員。

兩年前曾表示去英格蘭只會選擇車路士的比比，加盟阿仙奴後表示：「這裏有奧斯爾、拿卡錫迪及奧馬美揚等頂級球星，他們都是我以前一直仰望着的球員，有這機會與他們共事，是我的榮耀。」而他又不忘自己當年幾乎因偷竊而失去前途的往事，稱：「這令我上了一課，令我成為更好的人，至今仍是我求進的動力。」

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